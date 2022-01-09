ميلان يفوز خارجيا ويعتلي صدارة الكالتشيو

حقق آيه سي ميلان الفوز في مباراته الخارجية أمام فينيزيا بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وهذا الفوز الثاني تواليًا لميلان بعد العودة من العطلة الشتوية بعد أن أسقط روما 3-1 في سان سيرو الخميس، رافعًا رصيده إلى 46 نقطة وهو في الصدارة حاليا بفارق نقطتين عن إنتر الذي أرجئت مباراته الأخيرة ضد بولونيا بسبب إصابات فيروس كورونا في صفوف الخصم، فيما سيكون مطالبًا بالفوز على ضيفه لاتسيو لاحقًا اليوم لاستعادة الصدارة.

وتقدم ميلان عبر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة الثانية، قبل أن يضاعف هرنانديز التقدم بعد ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني ويضيف الثالث في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

وكان فينيزيا لعب نصف الساعة الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد مباشر للنمساوي، مايكل سفوبودا، الذي لمس الكرة بيده داخل المنطقة وتسبب بالركلة التي نفذها هيرنانديز.

وكان هذا الانتصار الثالث تواليًا لميلان في الدوري، علمًا أنه يعاني من نقص في ترسانته. إذ استمر غياب العديد من اللاعبين لإصابتهم بفيروس كورونا أبرزهم الإنجليزي فيكايو توموري وأليسيو رومانيولي، إضافة إلى الدانماركي سيمون كاير لإصابة بدنية.

وافتتح إبراهيموفيتش التسجيل بعد أن وصلت كرة بينية رائعة طويلة من هيرنانديز إلى البرتغالي رافايبل لياو الذي توغل إلى داخل المنطقة ومررها خالصة إلى السويدي على باب المرمى.

وأحرز هيرنانديز الهدف الثاني بعد أن وصلتة بينية جميلة من لياو بين المدافعين على مشارف المنطقة على الجهة اليسرى، فتوغل إلى داخلها وسدد بيسراه من زاوية ضيقة في سقف الشباك.