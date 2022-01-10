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مدرب اليونايتد يحسم مصير كافاني

تاريخ النشر: 10/01/2022 - 09:43

مدرب اليونايتد يحسم مصير كافاني
النجم الأوروغواياني إدينسون كافاني (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رالف رانجنيك، حسم مصير لاعبه الأوروغواياني إدينسون كافاني، بعد تردد أنباء حول إمكانية رحيله عن صفوف الفريق.

وربطت عدة تقارير كافاني بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني في الميركاتو الشتوي الجاري، علمًا أن عقده الحالي ينتهي في الصيف القادم.

وذكر رانجنيك في تصريحات أبرزها حساب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات "لقد تحدثت مع كافاني لمدة نصف ساعة. أخبرني أنه سيبقى في يونايتد خلال كانون الثاني/ يناير".

وأضاف رانجنيك "يمكنني الاعتماد على كافاني لتقديم أفضل ما لديه، وليكون نموذجًا يحتذى به للعناصر الشابة".

وانضم كافاني، إلى مانشستر يونايتد، في صيف 2020، قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، قبل أن يُجدد عقده لموسم آخر.

وخاض المهاجم الأوروغواياني، 11 مباراة مع مانشستر يونايتد، في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين.

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#رالف رانجنيك
#مانشستر يونايتد
#إدينسون كافاني
#برشلونة

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