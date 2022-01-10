هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى برشلونة؟

اعتبرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية أن مسألة انتقال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد في جميع البطولات حيث سجل 450 هدفا بقميصه، إلى صفوف برشلونة الإسباني ليست مستحيلة.

ووفقا للصحيفة فإن رونالدو أبلغ بالفعل وكيله خورخي مينديز، بأنه سئم من الوضع في مانشستر يونايتد، خاصةً أن وصول الألماني رالف رانجنيك لمنصب المدير الفني، لم يؤد إلى الاستقرار المطلوب.

وبالنظر إلى هذا الوضع غير المريح لكريستيانو، إلى جانب علاقة مينديز الممتازة مع مسؤولي برشلونة، خصوصا أليماني ولابورتا، وحاجة المدرب تشافي هيرنانديز للتوقيع مع مهاجم جديد، فلن يكون من المفاجئ إعادة ربط اسم رونالدو بالبارسا، وفقا لـ"سبورت".

وقد أظهر كريستيانو، الذي يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2023، أن علاقته بالشباك ما زالت رائعة، رغم تقدمه في السن.

وسبق أن ارتبط اسم "الدون" بالانتقال لبرشلونة، الصيف الماضي، بعد رحيل ليونيل ميسي وقرار النجم البرتغالي بمغادرة يوفنتوس.