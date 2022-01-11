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باريس سان جيرمان يضغط على زيدان

تاريخ النشر: 11/01/2022 - 16:22

باريس سان جيرمان يضغط على زيدان
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يخطط لمفاجأة ريال مدريد قبل المواجهة بينهما في ذهاب نهائي دوري أبطال أوروبا خلال شهر شباط/فبراير القادم.

وحسب ما نقله برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي سان جيرمان يضغطون على الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرنغي السابق، للموافقة على تدريب الفريق الباريسي، قبل مواجهة دوري الأبطال.

وسبق أن زعمت تقارير فرنسية في الأيام الأخيرة، أن زيدان سيكون مدرب بي إس جي في حزيران/يونيو المقبل على أقصى تقدير.

وأضافت أن زيدان يقترب بقوة من حديقة الأمراء، في ظل توتر العلاقة بين ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأكدت أن ليوناردو غاضب للغاية من محاولات بوكيتينو الرحيل عن قيادة الفريق، قبل أشهر قليلة، لخلافة أولي جونار سولسكاير في مانشستر يونايتد.

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#باريس سان جيرمان
#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

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