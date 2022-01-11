صلاح: بقائي مع ليفربول ليس تحت سيطرتي!

علق النجم المصري، محمد صلاح، على مفاوضات تجديد عقده مع فريقه ليفربول الإنجليزي الذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2023.

وتلقى شروط صلاح رفضا من قبل إدارة ليفربول حتى الآن من أجل تجديد عقده.

وذكر صلاح في حوار أجراه مع مجلة "جي كيو" المتخصصة في أزياء الرجال "أريد البقاء في ليفربول، لكن هذا الأمر ليس تحت سيطرتي، إنه بأيديهم".

وأضاف اللاعب المصري "إنهم يعرفون ماذا أريد، أنا لا أطلب أشياء جنونية".

وتابع "الأمر يتعلق بأنك تطلب شيئًا ما من النادي، وهم يخبروك بأنهم يستطيعون منحك شيئًا ما، لأنهم يقدرون ما فعلته للنادي".

وواصل "أنا هنا في ليفربول للسنة الخامسة، لذا أعرف النادي جيدًا الآن، وأحب الجمهور، وهم يحبونني، لكن مسألة التجديد تتعلق بالإدارة، لقد تم إخبارهم بموقفي من العقد الجديد، والأمر الآن في أيديهم".

وأكمل "الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم؟ إذا سألتني بأن هذا الأمر كان دافعًا لتحقيق ما فعلته حتى الآن سأقول نعم.. بالطبع".

وأردف "لا أستطيع الكذب وأقول بصراحة لم أفكر في الأمر.. لا، كنت أفكر في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".

واختتم "أريد أن أصبح الأفضل في العالم، لكن سأعيش حياة جيدة حتى لو لم أفز بالجائزة، حياتي على ما يرام، وكل شيء يسير جيدًا".