مصر تخسر أولى مبارياتها في كأس أمم أفريقيا

خسر منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا أمام منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شيء، مساء اليوم الثلاثاء.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح المنتخب النيجيري، اللاعب كيليتشي إيهياناتشو.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 3 نقاط متصدرا ترتيب المجموعة قبل لقاء غينيا بيساو والسودان واحتل منتخب مصر المركز الأخير بلا نقاط.

مجريات المباراة:

بدأ المنتخب المصري بمحاولة من مصطفى محمد بتسديدة تصدى لها الحارس وسقط أكرم توفيق ظهير أيمن الفراعنة متأثرا بالإصابة وتم استبداله بعد مرور 12 دقيقة فقط بنزول اللاعب محمد عبد المنعم على حساب أكرم توفيق.

وقدم المنتخب النيجيري بداية هجومية بالسيطرة والاستحواذ ولكن الفراعنة تركوا الكرة للنسور وحاولوا التركيز على المرتدات، وانطلق مجددا سيمون من الجبهة اليسرى ولكن حجازي أنقذ الموقف وأرسل سيمون عرضية مرت دون متابعة.

وكاد أن يهز سيمون شباك الفراعنة في الدقيقة 26 من هجمة سريعة قادها أريبو وأنهاها جناح نيجيريا السريع بتسديدة بجوار القائم في منطقة الجزاء بعد انفراد خطير.

مشجعو نيجيريا (أ ب)

واستقبل منتخب مصر هدفا في الدقيقة 30 عن طريق تسديدة قوية من كيليتشي إيهيانتشو في منطقة الجزاء بعد هجمة مكررة من الجبهة اليسرى ليترجم نسور نيجيريا تفوقهم في النصف ساعة الأولى.

ووجه نديدي تسديدة بجوار القائم ثم تصويبة أخرى أمسكها الشناوي وسط حالة توهان فنية للفراعنة وأبعد الونش فرصة هدف محقق من جانب النسور وخرج الشوط الأول بتأخر مستحق للمنتخب المصري.

ودفع منتخب مصر بلاعبه أيمن أشرف على حساب أحمد فتوح في بداية الشوط الثاني، وواصل المنتخب النيجيري سيطرته على الكرة مع فرصة خطيرة أمسكها الشناوي ثم رأسية بجانب القائم لصالح النسور.

وأبعد أيمن أشرف عرضية جديدة من الخطير سيمون ثم فرصة أخرى أبعدها الونش وتصدى لها الشناوي، وأشرك منتخب مصر الثنائي أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي على حساب تريزيغيه ومصطفى محمد في الدقيقة 59.

ووجه إيهيانتشو تسديدة بجوار القائم وحاول زيزو تنشيط الجبهة اليمنى للفراعنة ولكن بدون هجمات خطيرة على مرمى نيجيريا، وظهرت أول محاولة للفراعنة من تمريرة بينية من زيزو لصلاح الذي لم يستغلها بعدما تصدى الحارس أوكوي.

وأشرك منتخب نيجيريا لاعبه عمر صادق على حساب تايو إيوني في الدقيقة 72 كما دفع النسور باللاعب شيديرا إجويكي بدلا من شوكويزي، وتصدى الشناوي لانطلاقة نيجيرية جديدة من إجويكي.

وأشرك منتخب نيجيريا الثنائي سيمي أجايي ونواكالي على حساب كينيث أومورو الذي تعرض للإصابة وإيهيانتشو، وطالب زيزو بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوطه ولكن الحكم احتسبها خطأ ضده بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وأبعد دفاع نيجيريا عرضية من عبد المنعم، ووجه حجازي تصويبة علت العارضة وأشرك منتخب مصر لاعبه محمد شريف على حساب الونش بينما دفع منتخب نيجيريا إيوبي بدلا من سيمون.

وانطلق صلاح ومرر كرة عرضية تحولت إلى ركنية وأنقذ الشناوي انفرادا لمنتخب نيجيريا من جانب إجويكي، وانتهى اللقاء بفوز نيجيريا.