مفاجأة: نجم ريال مدريد إلى برشلونة

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني اقترب من تفجير مفاجأة من العيار الثقيل من خلال التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد إيسكو مع الفريق الملكي في الصيف القادم، ولا توجد أي مفاوضات معه حاليا من أجل التجديد.

وحسب ما نقله برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تحدث مؤخرًا مع إيسكو بشأن الانتقال إلى "كامب نو".

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن هناك اتفاقًا مبدئيا بين إيسكو وبرشلونة على إتمام الصفقة بنهاية الموسم.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرًا أن ريال مدريد يرغب في التخلص من إيسكو في الميركاتو الشتوي الجاري، لذا تم عرضه على أكثر من نادٍ، لكن لا توجد نية للتعاقد معه حتى الآن.

وشارك إيسكو هذا الموسم في 10 مباريات بإجمالي 195 دقيقة فقط، وأحرز هدفًا واحدًا، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.