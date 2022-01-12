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سان جيرمان يتحرك لضم مدافع من البريمييرليغ

تاريخ النشر: 12/01/2022 - 09:02

سان جيرمان يتحرك لضم مدافع من البريمييرليغ
النجم الألماني أنطونيو روديغر (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ تحركاته من أجل التعاقد مع مدافع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، إن "سان جيرمان يسعى لضم مدافع جديد، ويهتم بالحصول على خدمات أنطونيو روديغر من تشيلسي".

ومن المقرر أن ينتهي عقد روديغر مع "البلوز" في 30 حزيران/ يونيو، وهو يرفض التجديد ويفتح الباب أمام إمكانية الرحيل.

وأشار رومانو إلى أن باريس سان جيرمان يجهز نفسه للحصول على اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

وذكرت تقارير صحفية أخرى أيضا أن نادي ريال مدريد مهتم أيضا بالتعاقد مع روديغر، وبدأ بالفعل مشاورات مع المقربين من اللاعب.

كما أشارت تقارير إنجليزية في وقت سابق إلى أن روديغر وضع شرطا شبه تعجيزي أمام تشيلسي لتجديد العقد، يتمثل في رغبته في أن يكون أعلى اللاعبين أجرا في البريمييرليغ!

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#باريس سان جيرمان
#أنطونيو روديغر
#تشيلسي

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