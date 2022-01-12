كلوب: مسألة التجديد لصلاح في المسار الصحيح

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أكد أن فريقه يريد الاحتفاظ بالنجم المصري، محمد صلاح، واعتبر أن مسألة التجديد في المسار الصحيح.

ويأتي رد كلوب على صلاح بعدما أكد أنه يريد البقاء في "آنفيلد"، وأن المسألة في يد فريقه وأنه لا يطلب أشياء مجنونة.

وذكر كلوب في مؤتمر صحافي "نعم، أعلم أن مو يريد البقاء. نحن نريده أن يبقى. هذا ما نحن عليه لأن هذه الأمور تستغرق وقتا. كافة الأمور على المسار الصحيح".

وأضاف "أنا متفائل بهذا الأمر، حتى المشجعين لا يشعرون بالتوتر مثلكم''.

جدير بالذكر أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي في حزيران/يونيو 2023، ولا تشهد مفاوضات التجديد أي تقدم منذ عدة أسابيع.

وقال الجناح الدولي (29 عاما) في مقابلة مع المجلة البريطانية "أريد أن أبقى، لكن هذا ليس في يدي. الأمر يتوقف عليهم. هم يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة".

وأضاف "لقد أكملت خمس سنوات هنا؛ أعرف النادي جيدا وأحب المشجعين وهم يحبونني، لكن الأمر الآن في يد الإدارة".

وخاض الملك المصري، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا، 26 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، وسجل 23 هدفا، فضلا عن تقديم 9 تمريرات حاسمة.