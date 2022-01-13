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تشلسي يجدّد فوزه على توتنهام ويبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تاريخ النشر: 13/01/2022 - 10:48

تشلسي يجدّد فوزه على توتنهام ويبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
("أ ب")
عرب ٤٨

بلغ تشلسي نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعد أن جدّد فوزه على مضيفه توتنهام 1-صفر في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة أمس الأربعاء، ليحسم "بلوز" فوزه في المواجهة 3-0 بعدما سبق أن فاز 2-صفر ذهابًا.

وسجّل هدف الفوز لتشلسي في لقاء الإياب المدافع الألماني أنتونيو روديغر (18).

وشهدت المباراة منح توتنهام ركلتي جزاء، قبل أن يتم إلغاؤهما بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه أر"، كما ألغي هدف للمهاجم الدولي هاري كين بداعي التسلل.

توخيل ولاعبوه ("أ ب")

وسيُواجه تشلسي الفائز بين ليفربول وأرسنال في النهائي الذي سيقام على ملعب ويمبلي في 27 شباط/ فبراير.

وتقام مباراة الذهاب من المواجهة الأخرى لدور الأربعة، اليوم الخميس، بعدما كانت أرجئت من الأسبوع الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف ليفربول.

وهذه المرة الأولى يبلغ فيها تشلسي نهائي المسابقة منذ العام 2019 حيث يطمح إلى معانقة الكأس للمرة الأولى منذ العام 2015.

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#تشلسي
#كأس الرابطة الإنجليزية
#توخيل
#توتنهام

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