كأس السوبر: ريال مدريد يجرد برشلونة ويبلغ النهائي

بلغ ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على نظيره برشلونة بثلاثية مقابل هدفين، ضمن أحداث الدور نصف النهائي.

وأسفر الوقت الأصلي للمباراة عن تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وتمكن الفريق الملكي من حسم المباراة في الشوطين الإضافيين.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من اللاعبين فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة وفيديريكو فالفيردي، في المقابل سجل هدفي برشلونة اللاعبين لوك دي يونغ وأنس وفاتي.

وسيلاقي ريال مدريد في المباراة النهائية الفائز بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، حيث مرر أسينسيو، كرة على الطرف الأيسر لبنزيمة الذي سدد كرة قوية مرت أعلى مرمى تير شتيغن في الدقيقة الثالثة.

وسدد ماركو أسينسيو، كرة من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى برشلونة في الدقيقة الثامنة.

وانطلق فينيسيوس، بعدما تلقى تمريرة في العمق من مودريتش، وسدد كرة أرضية داخل المنطقة، أمسك بها تير شتيغن في الدقيقة 11.

وأرسل داني ألفيس لاعب برشلونة، تسديدة ارتطمت بدفاع ريال مدريد، وتحولت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 16.

وانطلق فينيسيوس على الطرف الأيسر بمجهود فردي، وأرسل تمريرة بينية إلى أسينسيو داخل المنطقة، والذي سدد أعلى المرمى في الدقيقة 19.

ونجح فينيسيوس في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 25، وبدأ الهدف بقطع بنزيمة، الكرة من بوسكيتس ومرر إلى فينيسيوس الذي انطلق وسدد بيساره على يمين تير شتيغن.

وحاول لوك دي يونغ، أن يسجل هدف التعادل لبرشلونة، حيث تلقى عرضية من ديمبلي داخل المنطقة، وسدد رأسية تصدى لها كورتوا في الدقيقة 30.

وصوب عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، كرة من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 33.

وأرسل أسينسيو، تسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها تير شتيغن على مرتين في الدقيقة 39.

ونجح لوك دي يونغ في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 42، حيث مرر ديمبلي، عرضية حاول ميليتاو، تشتيتها اصطدمت بدي يونغ لتسكن الكرة الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، كرة مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 46.

وسدد بيدري، كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 49.

وكاد ديمبلي أن يسجل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 54، بتسديدة يسارية داخل المنطقة مرت بجانب القائم الأيسر لكورتوا.

وحرم القائم الأيسر، كريم بنزيمة من تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 69.

ونجح بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 72، حيث سدد كرة داخل المنطقة تصدى لها تير شتيغن، لترتد أمام كارفاخال الذي حاول إرسال عرضية شتتها الحارس، لتصل أمام بنزيمة الذي أسكنها في الشباك.

ولم يستسلم لاعبو برشلونة، ونجح البديل أنسو فاتي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83، حيث تلقى عرضية من جوردي ألبا، وسددها بالرأس في شباك الميرنغي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول، سجل فيدي فالفيردي، الهدف الثالث لريال مدريد، حيث انطلق رودريغو على الطرف الأيمن، وأرسل عرضية أرضية وصلت لفالفيردي الذي أسكنها يمين تير شتيغن.

واستمرت محاولات البلوغرانا للتعديل، لكن فشلت هذه المرة، لينتصر الميرنغي ويحسم عبوره للنهائي، الذي سيقام الأحد المقبل.