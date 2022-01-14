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غوارديولا يسعى لتعقيد مهمة ريال مدريد

تاريخ النشر: 14/01/2022 - 09:08

غوارديولا يسعى لتعقيد مهمة ريال مدريد
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، يسعى للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، الذي يعتبر هدفا بارزا لريال مدريد الإسباني الصيف القادم.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن غوارديولا طالب إدارة السيتي ببذل مجهود أكبر لضم هالاند، الذي طالب بدوره وكيل أعماله مينو رايولا، بالتوصل لاتفاق مع ريال مدريد في أقرب وقت ممكن.

وخسر غوارديولا مؤخرًا فيران توريس بانتقاله إلى برشلونة، ومن قبله رحيل سيرجيو أغويرو في الصيف، وبالتالي لا يملك في قائمته سوى غابرييل جيسوس كمهاجم صريح.

وتتمثل أفضلية ريال مدريد على مانشستر سيتي في رغبة هالاند نفسه، حيث يسعى للانضمام للفريق الملكي، واللعب على ملعب سانتياغو بيرنابيو الجديد إلى جوار كيليان مبابي، كي يصنعا معًا حقبة جديدة من الجلاكتيكوس، وفقًا للصحيفة الإسبانية.

يذكر أن هالاند شارك في 17 مباراة في جميع المسابقات، رفقة دورتموند هذا الموسم، ونجح خلالها في تسجيل 19 هدفًا وصناعة 6.

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#إيرلينغ هالاند
#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#ريال مدريد
#بوروسيا دورتموند

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