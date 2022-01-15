مانشستر سيتي يتخطى تشيلسي ويبتعد بالصدارة

فاز مانشستر سيتي على ضيفه تشيلسي بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح السيتي، اللاعب كيفين دي بروين.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 56 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح السيتي في الدقيقة 14، بعدما أرسل سترلينغ عرضية من الجانب الأيسر تابعها ستونز برأسية، أمسك بها كيبا.

ومرر غريليش الكرة إلى دي بروين في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء في الدقيقة 24، ليسدد البلجيكي كرة ضعيفة أمسك بها كيبا بسهولة.

وكاد السيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 39، بعدما أخطأ كوفاسيتش في الخروج بالكرة، لتصل إلى غريليش الذي انفرد بكيبا، وسدد كرة أرضية تألق الحارس الإسباني في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ومهد غريليش الكرة إلى دي بروين داخل المنطقة في الدقيقة 44، ليراوغ كانتي ويسدد كرة قوية ذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني بقوة، بعدما مرر كوفاسيتش بينية مميزة للوكاكو في الدقيقة 47، لينفرد بإديرسون ويسدد كرة تألق حارس السيتي في التصدي لها، وتابعها زياش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة.

وتبعه ألونسو بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 49، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وتحصل السيتي على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 62، نفذها دي بروين مسددًا كرة مباشرة أبعدها كيبا إلى ركلة ركنية.

وعاد السيتي لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 68، بعدما مرر فودين الكرة إلى سترلينغ داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية قوية مرت بقليل إلى جوار القائم.

ونجح السيتي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 70، بعد توغل من العمق من قبل دي بروين، قبل أن يسدد كرة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

وكاد السيتي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 84، بعدما مهد سترلينغ الكرة إلى فودين على حدود المنطقة، ليسدد الأخير كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد.