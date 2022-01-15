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هالاند: دورتموند يضغط علي بشأن مصيري

تاريخ النشر: 15/01/2022 - 08:39

هالاند: دورتموند يضغط علي بشأن مصيري
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، سيتخذ قرارا حول مصيره في الموسم القادم مع فريقه بوروسيا دورتموند خلال الفترة القادم.

ومن المتوقع رحيل هالاند عن ملعب "سيجنال إيدونا بارك" عقب نهاية الموسم الحالي، وهناك اهتمام من عدة فرق أوروبية بارزة للحصول على خدماته.

وأبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات صاحب الـ21 عاما عقب فوز فريقه على فرايبورغ (5-1)، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الألماني.

وقال المهاجم الشاب "دورتموند يضغط عليّ الآن من أجل اتخاذ قرار بشأن الموسم المقبل".

وأضاف "لكني لا أريد سوى لعب كرة القدم، إلا أن ذلك يعني حتمية اتخاذ قراري قريبا، ولم أتحدث أبدا عن هذا الأمر من قبل، احتراما للنادي".

ويرتبط هالاند بعقد مع حامل لقب كأس ألمانيا حتى 30 حزيران/يونيو 2024، لكنه يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، خلال العام الجاري.

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#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند

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