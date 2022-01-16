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تطور مفاجئ في مفاوضات ليفربول وصلاح!

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 21:54

تطور مفاجئ في مفاوضات ليفربول وصلاح!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أنه طرأ تطور جديد في مفاوضات فريق ليفربول الإنجليزي والنجم المصري، محمد صلاح، من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح في "آنفيلد" عقب نهاية الموسم القادم، وتجري مفاوضات من أجل الاتفاق على توقيع عقد جديد.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صلاح يريد الحصول على 400 ألف يورو أسبوعيًا، وهو ما يرفضه ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن رامي عباس، وكيل صلاح، كان سيطلب راتبًا قريبًا مما يتقاضاه كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد (500 ألف يورو) أو كيفين دي بروين في مانشستر سيتي (400 ألف)، إلا أن ليفربول لا يعتزم دفع هذا الرقم.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال للعب في الليغا، دون تحديد الوجهة المحتملة، بين ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المتوقع في حالة عدم التوصل لاتفاق بين صلاح وليفربول، أن يتم عرضه للبيع بنهاية الموسم الجاري، لتجنب رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

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#محمد صلاح
#ليفربول

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