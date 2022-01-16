تونس تنعش آمالها بالتأهل في كأس أمم أفريقيا

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره منتخب موريتانيا بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثانية من المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وأحرز رباعية المنتخب التونسي كل من اللاعبين حمزة المثلوثي ووهبي الخزري (هدفان) وسيف الدين الجزيري.

وعوضت تونس بالتالي خسارتها في مباراتها الافتتاحية ضد مالي التي شهدت فضيحة تحكيمية.

مجريات المباراة:

وفرض التوانسة إيقاعهم على المجريات سريعا، واحتاجوا إلى أربع دقائق فقط ليضربوا الشباك الموريتانية عبر أيمن المثلوثي من تسديدة "عالطاير" في أسفل الزاوية اليمنى إثر كرة مرتدة من الدفاع الموريتاني (4).

وعزز "نسور قرطاج" تفوقهم سريعا عندما اخترق الجزيري عن الجهة اليمنى عكس كرة بالخلف إلى أنيس بن سليمان الذي هيأها بدوره إلى الخزري فسددها قوية زاحفة في الزاوية اليمنى (8).

وسدد بن سليمان كرة قوية أبعدها الحارس الموريتاني بابكر ديوب بصعوبة (21)، ثم توغل الجزري وسددها كرة خادعة أبعدها ديوب بصعوبة (22).

وكاد أبو بكر كامارا أن يقلص النتيجة إلا أنه سدد بتسرع بجانب المرمى التونسي (43)، وسدد إدريسا تيام كرة من ركلة حرة مباشرة خارج المرمى (45+3).

ودفع مدرب موريتانيا الفرنسي ديدييه غوميس بمهاجم لوهافر الفرنسي بابي ابنو با بدلا من كامارا في مسعى منه لتنشيط خط الهجوم ولا سيما في المرتدات السريعة، إلا أن السيطرة والخطورة التونسية تواصلت، واخترق الشعلالي وسدد كرة بعيدة برغم أنه كان مواجها للمرمى (62).

وضرب الخزري مجددا الشباك الموريتانية بتسديدة من داخل المنطقة زاحفة إثر سلسلة تمريرات قصيرة بينه وبين البديل محمد علي بن رمضان والشعلالي (65).

وأضاف منتخب المدرب منذر الكبير الهدف الرابع إثر هجمة قادها الخزري ومرر كرة بينية أمامية إلى الجزيري الذي سدد بسهولة في الشباك (66).

ودفع الكبير بقائد المنتخب يوسف المساكني (31 عاما) بعد شفاءه من كورونا بدلا من الخزري، ليسجل لاعب العربي القطري سابع مشاركاته في البطولة القارية إذ تواجد مع "نسور قرطاج" على نحو مستمر منذ نسخة أنغولا 2010.

واحتسب الحكم المصري محمود البنا ركلة جزاء لتونس إثر لمسة يد على الحسن حويبيب انبرى لها المساكني وسددها قوية ارتدت من القائم الأيمن (90).