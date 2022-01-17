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هازارد يطلب "الرحيل السريع" عن ريال مدريد

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 16:42

هازارد يطلب "الرحيل السريع" عن ريال مدريد
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد، عبر عن عدم رضاه من وضعه مع فريقه خلال الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن هازارد طلب الرحيل بشكل سريع عن ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هازارد يدرك أنه خارج حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويبحث عن الانتقال إلى فريق آخر يسمح له بالمشاركة في المباريات بانتظام.

وظل إيدين هازارد على مقاعد البدلاء، أمس الأحد، خلال فوز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان هازارد قد انتقل من تشيلسي إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019 خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو بالمتغيرات.

لكن اللاعب البلجيكي لم يشارك بانتظام في المباريات مع ريال مدريد خلال المواسم الماضية بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها.

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#إيدين هازارد
#ريال مدريد

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