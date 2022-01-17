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يوفنتوس مهدد بفقدان أحد نجومه مجانا

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 16:31

يوفنتوس مهدد بفقدان أحد نجومه مجانا
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي قد يخسر خدمات نجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، بشكل مجاني بسبب عناده في مفاوضات التجديد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديبالا مع السيدة العجوز في الصيف القادم، وسحب مسؤولو الفريق عرض التجديد المتفق عليه مع اللاعب وقدموا له عرضا جديدا بأموال أقل.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس أجل مفاوضات تجديد ديبالا إلى شباط/فبراير أو آذار/مارس، بعد تدهور المحادثات بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة.

وهذا الأمر أكده ديبالا في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

وأشارت الشبكة إلى أن مسؤولي يوفنتوس تخلوا عن اتفاقهم مع ديبالا، وسحبوا عرضهم الرسمي واستبدلوه بآخر أقل، بعد تأكدهم بأن اللاعب لم يحصل على عروض أخرى بقيمة أكبر.

وأوضحت أن يوفنتوس ينوي التمسك بموقفه مع ديبالا، ولن يمنحه العرض السابق مرة أخرى، حتى إذا اضطر إلى خسارة اللاعب الأرجنتيني مجانًا.

وقالت الشبكة الإيطالية إن ديبالا يتمتع حاليًا باهتمام توتنهام هوتسبير وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان.

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#باولو ديبالا
#يوفنتوس

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