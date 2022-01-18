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ديوكوفيتش يتلقى ضربة جديدة

تاريخ النشر: 18/01/2022 - 08:47

ديوكوفيتش يتلقى ضربة جديدة
النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، تلقى ضربة جديدة بعد قضيته مع السلطات الأسترالية لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا؛ التي انتهت بترحيله من أستراليا قبل البطولة المفتوحة.

وتحوم الشكوك حول قدرة ديوكوفيتش في المشاركة ببطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي يحمل لقبها، حيث أكدت وزارة الرياضة الفرنسية في بيان أصدرته، أن التطعيم من أجل دخول البلاد، يعد شرطا لا يمكن التنازل عنه في الوقت الحالي.

وأوضحت وزارة الرياضة الفرنسية "ينبطق هذا القرار على أي شخص سواء رياضي محترف أو مشجع، وهذا الأمر نافذ حتى إشعار آخر، وهذا القرار ينطبق على رولان جاروس".

وتابع البيان:"البطولة ستقام في شهر أيار/مايو المقبل، وقد يتغير الوضع حتى ذلك الوقت، ونأمل بالطبع في تحسن الأوضاع الصحية، لكن الأمر الأكيد أنه لن تكون هناك أي استثناءات".

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#نوفاك ديوكوفيتش
#بطولة فرنسا المفتوحة
#بطولة أستراليا المفتوحة
#تنس

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