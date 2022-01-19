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بوغبا يبلغ اليونايتد بوجهته القادمة

تاريخ النشر: 19/01/2022 - 17:07

بوغبا يبلغ اليونايتد بوجهته القادمة
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي، بول بوغبا، أبلغ فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي بوجهته القادمة عقب نهاية الموسم الكروي الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بوغبا مع اليونايتد في نهاية الموسم الجاري، وهو يريد خوض تجربة جديدة في دوري آخر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن بوغبا أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة، أن بوغبا لن يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد، وسيرحل مجانًا في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من تبقي 5 أشهر فقط على انتهاء عقد بوغبا، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد لم تقدم أي اقتراح جديد للاعب لتمديد عقده.

ويعتبر باريس سان جيرمان، أحد أكثر الأندية اهتمامًا بضم بوغبا، من أجل الضغط على مواطنه كيليان مبابي لتجديد عقده.

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#بول بوغبا
#مانشستر يونايتد
#ريال مدريد

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