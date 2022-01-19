ما سبب أزمة هالاند مع فريقه؟

كشفت تقارير صحفية عن السبب وراء أزمة النرويجي، إيرلينغ هالاند، مع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، علمًا أنه يرتبط بعقد حتى صيف 2024.

ويسعى دورتموند لإقناع هالاند بالبقاء لموسم آخر على الأقل، غير أن العقد يتضمن إمكانية الرحيل الصيف القادم مقابل 75 مليون يورو.

وفاجأ صاحب الـ21 عاما مسؤولي ناديه مؤخرا بالتحدث عبر وسائل الإعلام لأول مرة عن مستقبله، مؤكدا أن الإدارة تضغط عليه من أجل اتخاذ قرار حاسم في المستقبل القريب.

من جانبها كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" سر إدلاء هالاند بهذه التصريحات، حيث أشارت إلى غضب ممثلي اللاعب من الضغط الذي تمارسه إدارة دورتموند عليه في الفترة الأخيرة.

وأفادت بأن خروج هالاند بتلك التصريحات كان مخططا له من جانب هالاند ووكيله مينو رايولا، للحد من الضغط الممارس عليه، لكن ذلك تسبب في مشكلة جديدة بين الطرفين بعدما أبدت إدارة النادي اندهاشها من تصريحاته.

على الجانب الآخر، يرغب مسؤولو دورتموند في معرفة قرار هالاند النهائي حتى يتسنى لهم التخطيط بناء عليه للموسم القادم، وهو ما دفعهم لطلب ذلك.