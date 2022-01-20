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المحكمةُ تُثبّتُ الحبس 9 أعوام لروبينيو

تاريخ النشر: 20/01/2022 - 08:46

المحكمةُ تُثبّتُ الحبس 9 أعوام لروبينيو
النجم البرازيلي روبينيو (أ ف ب)
عرب ٤٨

ثبتّت المحكمة العليا في إيطاليا، أمس الأربعاء، قرار الحكم الصادر ضد النجم الدولي البرازيلي السابق، روبينيو، بالسجن 9 أعوام لاغتصابه امرأة عام 2013، وفقا لمحامي الضحية.

وأقر قضاة في محكمة التمييز بروما الحكم في الجريمة التي تعود إلى كانون الثاني/ يناير 2013، حين كان البرازيلي لاعبا في صفوف نادي ميلان.

وقال المحامي غاكوبو نيوكي إن القضاة "اعتبروا أن الاستئناف المقدم من اللاعب غير مقبول، وبالتالي فإن الحكم نهائي".

وكان روبينيو، والذي لم يحضر أيا من جلسات الاستماع المتعلقة بالقضية، من بين مجموعة من ستة رجال متهمين بالمشاركة في اغتصاب امرأة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في ملهى ليلي في ميلانو.

وأشار نيوكي إلى أن "ما مجموعه 15 قاضيا إيطاليا يعتبرون الاتهامات مثبتة على نطاق واسع. نتمنى أن تنفذ البرازيل الحكم".

وكانت المحكمة قد أمرت في السابق لاعب منتخب السامبا السابق ورفيقه بدفع تعويضات للمرأة قدرها 60 ألف يورو، فيما منعت المحاكمة عن الأشخاص الأربعة الباقين.

ونشرت قناة "غلوبو سبورتس" التلفزيونية مقتطفات من تسجيل استخدمه المدعون الإيطاليون لضمان إدانة اللاعب، إذ يزعم أن اللاعب يقول "أنا أضحك لأنني لا أهتم. المرأة كانت ثملة تماما، إنها لا تعرف حتى ما حدث".

وفي أعقاب ذلك، اضطر روبينيو لفسخ عقده مع نادي سانتوس البرازيلي في ظل الضغوط التي مورست على النادي، على خلفية إدانته.

وباشر روبينيو مسيرته الكروية في سانتوس في العام 2002، وانضم إلى نادي ريال مدريد الإسباني عام 2005، ثم لعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي من 2008 إلى 2010، وميلان لمدة أربعة أعوام حتى عام 2014، كما لعب في الصين مع غوانغجو إيفرغراند، وأتلتيكو مينيرو في البرازيل، وباشاك شهير التركي. وخاض روبينيو 100 مباراة مع منتخب بلاده، سجل خلالها 28 هدفا.

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