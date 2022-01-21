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ضربة جديدة تزيد من أوجاع برشلونة

تاريخ النشر: 21/01/2022 - 17:29

ضربة جديدة تزيد من أوجاع برشلونة
لحظة استبدال فاتي المصاب (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني تلقى صفعة قوية بعد الإصابة التي تعرض لها مهاجمه، أنسو فاتي.

وتعرض فاتي للإصابة في المباراة التي خسرها فريقه أمام أتلتيك بيلباو (2-3)، أمس الخميس، ضمن الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن فاتي سيغيب عن المشاركة لمدة شهرين.

وأضافت "ما حدث لفاتي نكسة كبيرة، لأن برشلونة لن يمكنه الاعتماد على عثمان ديمبلي بسبب أزمة التجديد، وسيتأثر هجوم الفريق".

وكان برشلونة قد أصدر بيانًا رسميًا، أعلن خلاله أن فاتي يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين في الساق اليسرى، وأنه سيخضع للمزيد من الفحوصات.

واشتكى فاتي من الألم، خلال قتاله على الكرة مع إينيجو مارتينيز، ولم يستطع إخفاء دموعه حين غادر ملعب المباراة.

وحاول المدرب تشافي، تهدئة أنسو فاتي، لكن اللاعب غادر المستطيل الأخضر، واتجه لغرفة خلع الملابس.

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#برشلونة
#أنسو فاتي

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