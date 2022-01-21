مونديال قطر: طلب 1.2 مليون تذكرة خلال يوم واحد

انطلقت أول من أمس، الأربعاء، مبيعات تذاكر بطولة كأس العالم "مونديال 2022" المقررة في قطر، والتي شهدت إقبالا كبيرا من مختلف أنحاء العالم.

ووفقا للجنة العليا للمشاريع والإرث، فإن مشجعي كرة القدم حول العالم طلبوا أكثر من 1.2 مليون تذكرة في أول 24 ساعة من فترة المبيعات الأولية.

وجاء أكبر إقبال من المشجعين من قطر، ثم الأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإنجلترا والهند والسعودية والبرازيل وفرنسا.

وجرى طلب ما يزيد عن 140 ألف تذكرة للمباراة النهائية، التي من المقرر أن تقام في 18 كانون الأول/ديسمبر.

وجرى طلب ما يزيد عن 80 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إنه في ضوء الإقبال الملحوظ، يود الفيفا أن يُذكّر جميع المشجعين أن موقع FIFA.com/tickets هو الموقع الرسمي والشرعي الوحيد الذي يمكن التقدم عليه بطلبات الحصول على تذاكر كأس العالم.

ويستطيع المشجعون خلال المرحلة الأولى من المبيعات، التي تنتهي في 8 شباط/فبراير، تسليم طلبات التذاكر في أي وقت.

وفي هذه المرحلة، ستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء تم تسليم طلبات التذاكر في اليوم الأول أو الأخير أو أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.

وإذا تجاوز عدد التذاكر الذي تم التقدم بطلبات للحصول عليها، عدد التذاكر المتوفرة للمشجعين من داخل وخارج قطر، سيتم تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات من خلال عملية سحب عشوائية.