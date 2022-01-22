بايرن ميونخ يواجه عائقا وحيدا أمام صفقة من يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات مدافع يوفنتوس الإيطالي، ماتياس دي ليخت، رغم ارتباطه بعقد لغاية 2024.

ورجحت عدة تقارير إمكانية رحيل دي ليخت عن صفوف "السيدة العجوز" عقب نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "La Republica" الإيطالية إن بايرن ميونخ لديه فرصة كبيرة في الظفر بتوقيع صاحب الـ22 عامًا في الميركاتو الصيفي.

ومن المتوقع رحيل المدافع الألماني نيكلاس سولي عن النادي البافاري فور انتهاء عقده بنهاية الموسم، ما يفتح الباب أمام تحرك بايرن نحو بديل له.

رغم ذلك، نفت صحيفة "سبورت بيلد" وجود أي اتصالات من جانب بايرن ووكيل دي ليخت أو مسؤولي يوفنتوس في الوقت الراهن، لكن من المتوقع أن تبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتبقى هناك معضلة قد تعوق بطل البوندسليغا عن ضم المدافع الشاب، وهي قيمة الصفقة المرتفعة، حيث من المتوقع ألا يتخلى يوفنتوس عنه بمقابل أقل من 65 مليون يورو.