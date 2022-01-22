تشيلسي يستهدف ضم نجم برشلونة

أفادت تقارير صحفية أن فريق تشيلسي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، واستغلال أزمته مع فريقه برشلونة الإسباني.

ويرفض ديمبلي تجديد عقده مع برشلونة، فيما تنوي إدارة الفريق الكاتالوني الاستغناء عن خدماته في الميركاتو الشتوي الجاري.

وحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشيلسي يجهز عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو فقط للحصول على خدمات ديمبلي هذا الشهر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن البلوز سيتقدم بهذه الخطة على الأندية الأخرى التي كانت تنتظر التوقيع مع ديمبلي مجانًا في الصيف المقبل.

وأوضحت "سبورت" أن برشلونة سيرحب للغاية بعرض تشيلسي، رغم أنه يبلغ 4 ملايين يورو فقط.

وسبق أن عمل ديمبلي مع توماس توخيل، مدرب تشيلسي، في بوروسيا دورتموند خلال موسم 2016-2017، وخاض معه 49 مباراة وأحرز 10 أهداف، ومنح 21 تمريرة حاسمة.