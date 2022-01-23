برشلونة يسعى لإبرام صفقة مفاجئة

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني يسعى لإبرام صفقة مفاجئة لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واستغنى برشلونة عن خدمات لاعبه السابق جونيور فيربو في الصيف الماضي دون ضم بديل لجوردي ألبا الذي غاب أكثر من مرة هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تردد اسم خوسيه لويس غايا، لاعب فالنسيا، أكثر من مرة داخل أروقة برشلونة، لكن دون اتخاذ أي خطوة جادة لضم اللاعب، بينما تردد مؤخرًا اسم آخر، وهو أليكس مورينو، لاعب ريال بيتيس.

وأضافت أن رامون بلانيس، المدير الرياضي السابق لبرشلونة، قد حاول ضم مورينو للفريق الكاتالوني، حيث يعرفه جيدًا منذ أن كان في رايو فاليكانو.

ورغم أنه كان خيارًا أول لبرشلونة، إلا أن النادي تعاقد مع خدمات جونيور فيربو، من ريال بيتيس، مقابل 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليون يورو كمتغيرات.

والمثير، أن أليكس مورينو صاحب الـ28 عامًا انتقل بعد ذلك إلى ريال بيتيس، ليحل محل فيربو، وقدم مستويات أفضل من التي قدمها ظهير البارسا السابق.