تشيلسي يُسقط توتنهام بهدفين نظيفين

ألحق تشيلسي الخسارة بنظيره توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثنائية تشيلسي كل من اللاعبين حكيم زياش وتياغو سيلفا.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 47 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 36 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

بدأ تشيلسي المباراة بقوة، بعدما تابع لوكاكو عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى، مسددًا كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.

وأرسل بعدها زياش عرضية متقنة على القائم البعيد، ارتقى لها أودوي في الدقيقة الرابعة، مسددًا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وعاد تشيلسي للظهور من جديد في الدقيقة التاسعة، بارتقاء من سيلفا لعرضية مونت من ركلة ركنية، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وحاول زياش ترجمة سيطرة تشيلسي إلى هدف، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11، تصدى لها لوريس.

وشكل توتنهام أول خطورة له في المباراة في الدقيقة 14، بتسديدة أرضية من وينكس من خارج المنطقة، أمسك بها كيبا.

هدأت المباراة في الدقائق التالية قبل أن يعود تشيلسي للظهور، بتسديدة مقوسة من أودوي من على حدود المنطقة في الدقيقة 34، مرت إلى جوار القائم.

ومن هجمة سريعة انطلق سيسيجنون في الجبهة اليسرى في الدقيقة 38، قبل أن يسدد كرة أرضية ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وافتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 41 عبر كين، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف لوجود مخالفة من المهاجم الإنجليزي على سيلفا.

وفي الدقيقة 45، ارتقى سيلفا لعرضية من ركلة ركنية مسددًا رأسية، ذهبت أعلى العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وافتتح زياش التسجيل لتشيلسي بصورة رائعة في الدقيقة 47، بعدما سدد كرة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء، اكتفى لوريس بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.

وكاد زياش أن يضيف الثاني سريعًا في الدقيقة 49، بصاروخية من على حدود منطقة الجزاء، تألق لوريس هذه المرة في التصدي لها.

وتواصل زحف تشيلسي الهجومي، بعدما مهد أودوي الكرة لمونت على حدود المنطقة في الدقيقة 53، ليسدد الأخير كرة مباشرة قوية، ذهبت أعلى العارضة بقليل.

ونجح تشيلسي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 55، بعدما ارتقى سيلفا لعرضية من مخالفة نفذها مونت، مسددًا رأسية متقنة سكنت الشباك.

وحاول السبيرز العودة في النتيجة في الدقيقة 59، من خلال تسديدة عبر بيرجوين من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته ذهبت ضعيفة في يد كيبا.

وعاد زياش للظهور في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، تصدى لها لوريس.

وحاول لوكاكو تدوين اسمه في قائمة المسجلين، بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 69، تصدى لها حارس توتنهام.

وكاد كين أن يقلص الفارق في الدقيقة 86، بعدما تابع عرضية من ركلة ركنية مسددًا رأسية قوية تألق كيبا في التصدي لها، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.