مدرب توتنهام يسعى لإبرام صفقة مغربية

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنطونيو كونتي، يفكر في ضم لاعب مغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "توتنهام يدرس عدة خيارات لتعويض تانجي ندومبيلي، إذا انضم الأخير إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة".

وأضاف "المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، أحد اللاعبين في قائمة اهتمامات المدرب أنطونيو كونتي".

واختتم "لم يتم تحديد أو الاتفاق على أي شيء حتى الآن. هناك العديد من اللاعبين المرشحين، وسيحسم توتنهام قراره النهائي هذا الأسبوع".

ويمتد عقد سفيان أمرابط مع فيورنتينا حتى صيف عام 2025، لكنه لا يشارك بانتظام مع الفريق الإيطالي خلال الموسم الحالي.