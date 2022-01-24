مدرب سان جيرمان يثير الغموض حول نيمار

أثار مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، الشكوك حول إمكانية لحاق نجم الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، في مواجهة ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي سان جيرمان بريال مدريد يوم 15 شباط/فبراير على ملعب "حديقة الأمراء" في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وذكر بوكيتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية "لا نعلم مدى جاهزية نيمار حتى الآن، ونأمل أن يكون لائقا، سيواصل تدريبات الجري هذا الأسبوع، ونتابع حالته، ونتمنى أن يكون معنا".

وانتقل ماوريسيو للحديث عن مشاركة سيرجيو راموس في مباراة ريمس بالدوري أمس الأحد، قائلا "من الجيد أن راموس سجل هدفا، لقد أدى مباراة جيدة، ولدينا 3 مدافعين من طراز عالمي".

وأشار المدرب الأرجنتيني "لن يكون ماركينيوس متاحا في المباراة المقبلة ضد نيس لانضمامه لمنتخب البرازيل، ومن الضروري أن يتم الاعتماد على كل اللاعبين من خلال تدوير التشكيل الأساسي".

وأكد مدرب سان جيرمان في ختام تصريحاته "بالتأكيد، كلما شارك راموس أو أي لاعب باستمرار في التدريبات والمباريات، سيتحسن مستواه فنيا وبدنيا".