يوفنتوس يعلن مدة غياب كييزا المصاب

ذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي حدد مدة غياب لاعبه، فيديريكو كييزا، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجية في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى.

وتعرض كييزا للإصابة في المباراة أمام روما يوم 9 كانون الثاني/يناير، ضمن أحداث الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي، حيث خرج بعد 30 دقيقة من بداية المباراة التي انتهت بفوز اليوفي بالنتيجة 3-4.

وذكر يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي "خضع فيديريكو لجراحة ناجحة بعد ظهر الأحد على مستوى الرباط الصليبي في الركبة اليسرى، وقت الشفاء المتوقع حوالي 7 أشهر".

يشار إلى أن كييزا انضم إلى يوفنتوس قادمًا من فيورنتينا في 2020، على سبيل الإعارة مع الالتزام بالشراء مقابل نحو 60 مليون يورو.

وسجل كييزا هدفين، وساهم في صناعة 3 أهداف أخرى، في 14 مباراة لعبها بالدوري الإيطالي هذا الموسم.