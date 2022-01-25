هل اجتمع تشافي مع ميسي؟

كشفت تقارير صحفية اليوم، الثلاثاء، أن جلسة عشاء جمعت بين النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وثنائي برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس والمدرب تشافي هيرنانديز.

غير أن تقرير صحفي أكد أن تشافي لم يكن حاضرا في جلسة العشاء.

وتواجد ميسي في برشلونة، أمس الإثنين، والتقى بزميليه السابقين في برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، في أحد المطاعم.

وكانت تقارير سابقة أكدت أن تشافي كان مع هذا الثلاثي، وتناول الجميع العشاء معا.

ولكن وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن تشافي لم يتناول العشاء مع ميسي وألبا وبوسكيتس، لأنه كان يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته وبعض أصدقائه في نفس المطعم، الذي يتواجد بالقرب من منزل المدير الفني للبارسا.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه لم تتم دعوة جيرارد بيكيه لجلسة العشاء، رغم أنه أحد قادة جيل تشافي وميسي وألبا وبوسكيتس.

جدير بالذكر، أن ميسي رحل عن برشلونة مطلع الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده في كامب نو، وانضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.