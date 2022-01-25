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يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم نجم فيورنتينا

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 19:25

يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم نجم فيورنتينا
الصربي دوسان فلاهوفيتش (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس اتفق بشكل نهائي على ضم نجم فيورنتينا، الصربي دوسان فلاهوفيتش، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في صيف 2023، وهو يفضل خوض تجربة جديدة خارج الفيولا.

وحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس وفيورنتينا توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال فلاهوفيتش إلى تورينو، مقابل 75 مليون يورو.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن دوسان وافق على شروط عقده مع يوفنتوس، وسيحصل على 7 ملايين يورو سنويًا مع اليوفي.

وكان آرسنال أكبر منافس ليوفنتوس على صفقة فلاهوفيتش خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لكن اللاعب الصربي فضل الانتقال إلى السيدة العجوز.

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#دوسان فلاهوفيتش
#يوفنتوس
#فيورنتينا

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