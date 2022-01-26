كأس أمم أفريقيا: مصر تتأهل وتضرب موعدا مع المغرب

بلغ منتخب مصر الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على نظيره ساحل العاج بركلات الترجيح بالنتيجة 5-4، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي.

وانتهت المباراة بوقتها الأصلي وشوطيها الإضافيين بتعادل المنتخبين سلبيًا 0-0.

وسيلاقي المنتخب المصري نظيره المغربي في الدور ربع النهائي يوم 30 كانون الثاني/يناير الجاري.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بمحاولات من كلا المنتخبين للسيطرة على وسط الملعب، ووجه فرانك كيسي تسديدة قوية بجوار القائم مع انطلاقة من سيرجي أورييه ونال إيريك بايلي البطاقة الصفراء ولكن المنتخب المصري ظهر بصورة أفضل نسبياً في خط الوسط.

وكاد عمر مرموش أن يفتتح التهديف لصالح منتخب مصر من تسديدة صاروخية ردتها العارضة في محاولة خطيرة للفراعنة ثم ظهر محمد صلاح بتسديدة قوية أبعدها حارس الأفيال ببراعة.

وأبعد الشناوي عرضية خطيرة من بيبي ثم محاولة من جرادل، واضطر كوت ديفوار لتغيير مبكر في الدقيقة 30 بخروج فرانك كيسي مصاباً ونزول جيوفري سري ديه في خط الوسط وكاد الفراعن أن يهددوا مرمى الأفيال بمحاولة آخرى من مصطفى محمد بجانب القائم.

وأنقذ الشناوي مرماه من فرصة خطيرة عن طريق إبراهيم سانجاري كما نجح الشناوي في الإمساك بتسديدة صاروخية من سباستيان هالير مع نهاية الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين دون أهداف.

لاعبو مصر

وبدأ الشوط الثاني بمحاولات جديدة للاستحواذ بين المنتخبين وأبعد دفاع الأفيال تمريرة بينية من صلاح إلى مرموش، ومرر السولية كرة عرضية أبعدها يايلي مدافع كوت ديفوار مع عرضية من الأفيال علت العارضة.

وانطلق صلاح النشيط سريعا في الجبهة اليمنى ومرر إلى السولية الذي سدد فوق العارضة مهدراً محاولة قريبة للفراعنة، وباغت النني المنتخب الإيفواري بتمريرة عرضية قوية اصطدمت بقدم المدافع جيسلان كونان ولكن الحارس بدارا أبعدها باقتدار.

وتألق أبو الفتوح في إبعاد عرضية خطيرة للأفيال مع نشاط هجومي من لاعبي المنتخبين ومحاولة لاستغلال الكرات السريعة، وسيطر الفراعنة على الكرة ولكن غابت الفاعلية وهي النقطة السلبية الواضحة خلال المباراة.

أبعد عبد المنعم مراوغة خطيرة من جراديل ثم تألق حجازي في إبعاد انفراد محقق قبل أن يصل إلى هالير، وتألق الشناوي في إبعاد رأسية خطيرة من هالير في منطقة الست ياردات وسط ارتباك دفاعي مصري.

وأشرك منتخب مصر لاعبه محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 71 على حساب مرموش بينما دفع المنتخب الإيفواري بالثنائي ويلفريد زاها وجيريمي بوجا على حساب جان ميشيل سري وجراديل.

لاعبو ساحل العاج

وأضاع تريزيجيه انفراداً قريباً من تبادل رائع بالكرة مع السولية وانطلق من الجانب الأيسر ولكنه سدد بجوار القائم، ووجه نيكولاس بيبي تسديدة قوية في يد الشناوي الذي أمسك بتصويبة أخرى بعيدة المدى.

وأشرك منتخب مصر لاعبه أحمد سيد زيزو على حساب حمدي فتحي الذي غادر مصاباً في الدقيقة 80، وأبعد عمر كمال انفراداً محققاً من زاها ثم تألق عبد المنعم في إبعاد محاولة قريبة للأفيال.

وسقط محمد الشناوي مصابا في الدقيقة 87 واضطر للمغادرة أيضاً لصالح زميله محمد أبوجبل، وأبعد أبو الفتوح محاولة من بيبي ثم أمسك أبوجبل عرضية إيفوارية خطيرة وخرجت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل دون أهداف ولجأ المنتخبان للوقت الإضافي.

وأشرك منتخب مصر مهاجمه محمد شريف على حساب مصطفى محمد في الوقت الإضافي، وضاعت فرصة خطيرة من عرضية تريزيجيه التي أبعدها كونان ثم سدد شريف رأسية خطيرة علت العارضة.

ووجه زيزو تصويبة قوية أبعدها الحارس ببراعة، وأبعد عمر كمال محاولة بإلتحام قوي مع زاها.. وتألق أبوجبل وأبعد تصويبة قوية من سنجاري ثم رأسية خطيرة للأفيال من سيمون ديلي فوق العارضة وأشرك منتخب كوت ديفوار لاعبه ماكسويل كورنيه على حساب هالير في الدقيقة 105.

واستمر التعادل السلبي للشوط الإضافي الثاني، وحاول صلاح بانطلاقة سريعة أبعدها الدفاع الإيفواري وأبعد أبو الفتوح انطلاقة من بيبي وأنقذ حجازي عرضية خطيرة للأفيال في منطقة الجزاء.

وأطاح تريزيغيه بتسديدة جديدة فوق العارضة بعد تمهيد رائع من صلاح، وأبعد أبوجبل محاولة سريعة للأفيال بينما انطلق تريزيغيه ومرر كرة عرضية أبعدها الدفاع الإيفواري، وأرسل تريزيغيه عرضية سريعة أنقذها بايلي.. وأبعد تريزيغيه فرصة محققة بتسديدة في يد الحارس وخرج الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح.