مفاجأة حول مستقبل ديمبلي!

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة حول مستقبل النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، الذي بات قريبا من الرحيل عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني قبل أيام من نهاية الميركاتو الشتوي.

وتواجد وكيل أعمال ديمبلي، موسى سيسوكو، في إسبانيا مؤخرا من أجل الاجتماع مع إدارة الفريق الكاتالوني لمناقشة وضع اللاعب الفرنسي.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الشهير فإن سيسوكو استقبل مكالمة من المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو.

ورفض ديمبلي عروض التجديد التي قدمها برشلونة مؤخرًا، مما دفع النادي لتوجيه رسالة صارمة له إما التجديد أو الرحيل، على لسان الإدارة والمدير الفني تشافي هيرنانديز.

يُذكر أن رحيل ديمبلي، سيسمح لبرشلونة بضم ألفارو موراتا مهاجم السيدة العجوز ونيكولاس تاجليافيكو لاعب أياكس لتعزيز صفوف البلوغرانا في الميركاتو الشتوي.