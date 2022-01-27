إيطاليا ترغب في استضافة بطولة أوروبا

أعربت إيطاليا عن رغبتها في استضافة بطولة أوروبا لكرة القدم في 2028 أو 2032.

ونقلت وسائل إعلام تعنى بالشأن الرياضي عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الليلة الماضية، أن بلاده ستقدم مقترحا للاتحاد الأوروبي "يويفا" لاستضافة بطولة أوروبا في 2028 أو 2032.

وأوضحت أن إيطاليا خططت في البداية لاستضافة بطولة أوروبا 2028 أو كأس العالم 2030، لكنها تركز على مشروع أصغر وأكثر جاذبية يعطي البلاد فرصة لإجراء تحديثات ضرورية بملاعب كرة القدم.

وصرح رئيس الاتحاد الإيطالي، غابرييلي غرافينا، أن "الخطوة الحاسمة في بطولة أوروبا 2028 ستكون في آذار/ مارس المقب، وسنقدم ملف ترشيحنا أمام اللجنة التنفيذية باليويفا، والفرصة متاحة أيضا في نسخة 2032".

وأشار إلى أنه "سنقيّم الاختيارين وسنتعامل بجدية لأن لدينا رغبة هائلة في تحديث البنية التحتية على سبيل المثال في فينيسيا وكالياري وبولونيا وباري".

يذكر أن عددا من الملاعب الإيطالية لم تُجر فيها أعمال تطوير منذ كأس العالم 1990، وهي آخر بطولة كبرى استضافتها إيطاليا بمفردها.

وتجدر الإشارة إلى أن دولا أخرى أعربت عن رغبتها في استضافة بطولة أوروبا 2028، وأعلنت بريطانيا عن عرض مشترك مع إيرلندا.