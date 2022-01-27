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المنتخب القطري إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد

تاريخ النشر: 27/01/2022 - 12:30

المنتخب القطري إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد
المنتخب القطري لكرة اليد
عرب ٤٨

ضمن المنتخب القطري تأهله إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد، أمس الأربعاء، بعبوره نصف نهائي بطولة أمم آسيا بعد اعتباره فائزا (10 - 0) على منتخب كوريا الجنوبية المُنسحب.

وتصدر المنتخب القطري المجموعة الأولى بمجموع 6 نقاط، تلته السعودية في المركز الثاني بفوزها على أوزبكستان (31 - 24)، وضمنت هي الأخرى تأهلها إلى مونديال كرة اليد.

وتلتقي قطر إيران، في نصف نهائي بطولة آسيا، فيما تلاقي السعودية البحرين.

وتوّج المنتخب القطري بلقب كأس أمم آسيا في النسخ الأربع الأخيرة، وهذه هي المرة الخامسة تواليا والتاسعة عامة التي يبلغ فيها نهائيات مونديال كرة اليد.

وانضم المنتخب "العنابي" إلى منتخبات بولندا، والسويد، والدنمارك، وإسبانيا، والسعودية، والبحرين، وإيران، التي بلغت نهائيات كأس العالم بحسب نتائجها القارية.

هذا، وتقام نهائيات المونديال لكرة اليد في العام 2023، بتنظيم مشترك بين بولندا والسويد.

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#كرة اليد
#قطر
#السعودية
#كأس العالم لكرة اليد
#بطولة أمم آسيا

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