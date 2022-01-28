أتلتيكو مدريد يشترط على برشلونة مقابل موراتا

ذكرت تقارير صحفية أن أتلتيكو مدريد لا يرحب بفكرة إعارة المهاجم ألفارو موراتا، بينما سيكون على استعداد للتفاوض حول بيعه.

ويستهدف برشلونة التعاقد مع موراتا هذا الشتاء، علمًا بأنه يلعب حاليا في يوفنتوس على سبيل الإعارة من أتلتيكو.

ويمتد عقد موراتا مع أتلتيكو حتى صيف 2023، ويلعب منذ موسم ونصف معارًا ليوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار الشراء مقابل 35 مليون يورو.

وأكدت المصادر أن أتلتيكو مدريد لا يفكر في إعارة اللاعب، وأنه منفتح فقط على التفاوض حول بيعه.

وكان موراتا قد انضم لأتلتيكو مدريد في كانون الثاني/يناير 2019، قادمًا من تشيلسي، على سبيل الإعارة، وتم شراء اللاعب نهائيًا مقابل 55 مليون يورو.