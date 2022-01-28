  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تصرف غريب من كريستيانو انزعاجا من قيمته السوقية!

تاريخ النشر: 28/01/2022 - 09:19

تصرف غريب من كريستيانو انزعاجا من قيمته السوقية!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قام بتصرف غريب ضد أحد المواقع العالمية الشهيرة المختصة بالإحصاءات على موقع "إنستغرام".

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو انزعج من التقييم الاقتصادي الذي وضعه له موقع "ترانسفير ماركت" الخاص بالقيمة المالية للاعبين المتعاونين مع وكيل الأعمال البرتغالي البارز خورخي مينديز.

وأضافت أن الموقع قيم سعر رونالدو بـ75 مليون يورو وذلك خلال فترة وجوده في يوفنتوس، لهذا السبب قام "الدون" بحظر حساب الموقع على منصة إنستغرام.

وفي التشكيلة التي نشرها "ترانسفير ماركت"، حصل بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي على أكبر قيمة لموكلي خورخي مينديز، بقيمة سوقية 100 مليون يورو، وحل رونالدو ثانيًا، ثم فابينيو نجم وسط ليفربول ثالثًا بـ70 مليون يورو.

وقال كريستيانشوارتز، منسق موقع "ترانسفير ماركت" في تصريحات صحفية إن رونالدو اشتكى لهم عبر رسالة خاصة من سعره، وقال منسق الموقع "لا يمكننا تمييز رونالدو لأنه قام بحظرنا بعد رؤية قيمته السوقية".

وأضاف "لقد أرسل الدون رسالة أولا لرجال وسائل التواصل الاجتماعي لدينا، فأجابوه وشرحوا له السبب، ثم أرسل بعض الابتسامات وحظرنا".

بودكاست عرب 48

#كريستيانو رونالدو
#ترانسفير ماركت

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كأس أمم إفريقيا: أبو بكر يحمل آمال الكاميرونيين بعد عروض مبهرة
كأس أمم إفريقيا: أبو بكر يحمل آمال الكاميرونيين بعد عروض مبهرة

2022-01-27

قضية الابتزاز: سحب 230 ألف يورو من حساب بنزيمة
قضية الابتزاز: سحب 230 ألف يورو من حساب بنزيمة

2022-01-27

المنتخب القطري إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد
المنتخب القطري إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد

2022-01-27

الأكثر قراءة

الثلوج تتكّدس في القدس والجولان وجبال الضفة والجليل: العاصفة مستمرّة

الثلوج تتكّدس في القدس والجولان وجبال الضفة والجليل: العاصفة مستمرّة

2022-01-27
المحكمة تلغي إضراب نقابة المعلمين

المحكمة تلغي إضراب نقابة المعلمين

2022-01-27
مصرع شابين من عرابة في حادث طرق مروّع

مصرع شابين من عرابة في حادث طرق مروّع

2022-01-27
اتهام شاب من الرامة بقتل رشا ستاوي

اتهام شاب من الرامة بقتل رشا ستاوي

2022-01-27
الحدود المصرية: إصابة شرطيين إسرائيليين بـ

الحدود المصرية: إصابة شرطيين إسرائيليين بـ"نيران صديقة"

2022-01-27