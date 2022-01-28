تصرف غريب من كريستيانو انزعاجا من قيمته السوقية!

أفادت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قام بتصرف غريب ضد أحد المواقع العالمية الشهيرة المختصة بالإحصاءات على موقع "إنستغرام".

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو انزعج من التقييم الاقتصادي الذي وضعه له موقع "ترانسفير ماركت" الخاص بالقيمة المالية للاعبين المتعاونين مع وكيل الأعمال البرتغالي البارز خورخي مينديز.

وأضافت أن الموقع قيم سعر رونالدو بـ75 مليون يورو وذلك خلال فترة وجوده في يوفنتوس، لهذا السبب قام "الدون" بحظر حساب الموقع على منصة إنستغرام.

وفي التشكيلة التي نشرها "ترانسفير ماركت"، حصل بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي على أكبر قيمة لموكلي خورخي مينديز، بقيمة سوقية 100 مليون يورو، وحل رونالدو ثانيًا، ثم فابينيو نجم وسط ليفربول ثالثًا بـ70 مليون يورو.

وقال كريستيانشوارتز، منسق موقع "ترانسفير ماركت" في تصريحات صحفية إن رونالدو اشتكى لهم عبر رسالة خاصة من سعره، وقال منسق الموقع "لا يمكننا تمييز رونالدو لأنه قام بحظرنا بعد رؤية قيمته السوقية".

وأضاف "لقد أرسل الدون رسالة أولا لرجال وسائل التواصل الاجتماعي لدينا، فأجابوه وشرحوا له السبب، ثم أرسل بعض الابتسامات وحظرنا".