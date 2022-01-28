ليفربول في رسالة لصلاح: صُنع من أجل اللحظات الحاسمة

قام فريق ليفربول الإنجليزي بتوجيه رسالة إلى نجمه المصري، محمد صلاح، الذي يخوض كأس أمم أفريقيا رفقة منتخب بلاده في الكاميرون.

وساهم صلاح في تأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي، بعد الفوز على ساحل العاج بالركلات الترجيحية ومن التسديدة الحاسمة لصلاح.

وجاء عبر حساب ليفربول الرسمي على "تويتر": "صنع من أجل تلك اللحظات الحاسمة"، مع إرفاق صورة لصلاح بقميص الفراعنة ومكتوب من خلفها الملك المصري.

وسيواجه منتخب مصر في ربع النهائي أمام المغرب يوم الأحد المقبل، وسجل صلاح هدفًا وحيدًا في البطولة حتى الآن، أتى في شباك غينيا بيساو في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه البرتغالي ديوغو جوتا، زميله في ليفربول.