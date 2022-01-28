4 أسباب وراء اهتمام سان جيرمان ببوغبا

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في فترة الانتقالات الصيفية لأكثر من سبب.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن عدم نجاح إدارة بي إس جي في تحقيق مبيعات تتراوح من 100 إلى 150 مليون يورو، يجعل من الصعب إبرام صفقات قوية.

وأضافت أن باريس لم تصله عروض للاعبيه في فترة الانتقالات الشتوية، وكثير منهم لا يفكر في المغادرة مثل عبدو ديالو، لياندرو باريديس، جوليان دراكسلر، أندير هيريرا، ماورو إيكاردي وليفن كورزاوا.

وأشارت إلى أنه في المقابل تلقى باريس سان جيرمان عرضا من يوفنتوس لاستعارة المهاجم الأرجنتيني إيكاردي، إلا أن مسؤولي النادي الفرنسي يبحثون عن عروض بيع فقط.

وتابعت "تضاءلت فرص باريس في التعاقد مع ندومبيلي لاعب توتنهام، حيث يشكل راتبه البالغ 200 ألف يورو في الأسبوع عقبة كبيرة، كما أن عقلية اللاعب محل شكوك".

وأتمت "من الأسباب الأخرى لتردد باريس أن ندومبيلي يعتبر مشابهًا جدًا لبوغبا الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم، وتحدث المدير الرياضي ليوناردو إلى وكيله مينو رايولا عدة مرات حول الصفقة".

وإجمالا، فإن عدم تحقيق مبيعات، وراتب ندومبيلي وسلوكياته، وتشابه أدائه مع بوغبا، تدفع النادي الباريسي للاتجاه نحو نجم الشياطين الحمر، وضمه في صفقة انتقال حر.