إنتر ميلان يبرم صفقة هجومية

تعاقد فريق إنتر ميلان مع مهاجم جنوى، الإكوادوري فيليبي كايسيدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن النيراتزوري في بيان له "يسر نادي إنتر ميلان أن يعلن، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع نادي جنوى لضم كايسيدو".

وتابع "المهاجم الإكوادوري سينضم للإنتر على سبيل الإعارة، حتى 30 حزيران/يونيو 2022".

جدير بالذكر أن إنتر قرر ضم مهاجم جديد، بعد تعرض لاعبه الأرجنتيني خواكين كوريا لإصابة قوية، ستبعده لفترة عن الملاعب.

يشار إلى أن كايسيدو لعب تحت قيادة سيموني إنزاغي المدير الفني للإنتر، خلال فترة الثنائي في لاتسيو، 139 مباراة في جميع المسابقات، بواقع 6241 دقيقة، مسجلا 33 هدفا ومقدما 15 تمريرة حاسمة.