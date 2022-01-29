  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

الأميركي توم برايدي سيعتزل اللعب بعد 22 موسما

تاريخ النشر: 29/01/2022 - 23:07

الأميركي توم برايدي سيعتزل اللعب بعد 22 موسما
الأميركي توم برايدي (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أفادت تقارير صحفية أن النجم المخضرم، توم برايدي، الفائز بلقب السوبر بول 7 مرات وأفضل لاعب في كرة القدم الأميركية، سيعتزل اللعب في جيل 44 عاما بعد 22 موسما في الدوري.

ووفقا لشبكتي "إي إس بي إن" و"إن إف إل نيتوورك" فإن برايدي، المتوج باللقب العام الماضي مع تامبا باي بيوكانيرز، بعد ستة ألقاب في 20 عامًا مع نيو إنغلاند باتريوتس، سيعتزل.

ولم يعلن اللاعب رسميا عن قراره.

واختير برايدي 5 مرات أفضل لاعب في السوبر بول وثلاث مرات في الدوري.

وكان برايدي يمني النفس بالتتويج باللقب الثاني مع تامبا باي بيوكانيرز والثامن في مسيرته الاحترافية، بيد أن حلمه تبخر الأحد الماضي عقب الخسارة أمام رامس لوس أنجليس 27-30.

بودكاست عرب 48

#توم برايدي

حوارات

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تونس تودع المنافسة على كأس أمم أفريقيا
تونس تودع المنافسة على كأس أمم أفريقيا

2022-01-29

بوغبا يضع شرطا للبقاء مع مانشستر يونايتد
بوغبا يضع شرطا للبقاء مع مانشستر يونايتد

2022-01-29

إنتر ميلان يبرم صفقة هجومية
إنتر ميلان يبرم صفقة هجومية

2022-01-29

الأكثر قراءة

ليس مجرّد ثلج: الهروب المجتمعيّ عبر الانهماك في الطقس

ليس مجرّد ثلج: الهروب المجتمعيّ عبر الانهماك في الطقس

2022-01-28
بينيت: سنمارس سياسة

بينيت: سنمارس سياسة "الجدار الحديدي" ضد المجتمع العربي

2022-01-28
نتنياهو جدد رخصة

نتنياهو جدد رخصة "بيغاسوس" للسعودية بعد محادثة مع بن سلمان

2022-01-28
إسرائيل رفضت بيع الإمارات

إسرائيل رفضت بيع الإمارات "القبة الحديدية"

2022-01-28
حول حملات التبرُّعات

حول حملات التبرُّعات

2022-01-28