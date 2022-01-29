الأميركي توم برايدي سيعتزل اللعب بعد 22 موسما

عرب ٤٨ / أ ف ب

أفادت تقارير صحفية أن النجم المخضرم، توم برايدي، الفائز بلقب السوبر بول 7 مرات وأفضل لاعب في كرة القدم الأميركية، سيعتزل اللعب في جيل 44 عاما بعد 22 موسما في الدوري.

ووفقا لشبكتي "إي إس بي إن" و"إن إف إل نيتوورك" فإن برايدي، المتوج باللقب العام الماضي مع تامبا باي بيوكانيرز، بعد ستة ألقاب في 20 عامًا مع نيو إنغلاند باتريوتس، سيعتزل.

ولم يعلن اللاعب رسميا عن قراره.

واختير برايدي 5 مرات أفضل لاعب في السوبر بول وثلاث مرات في الدوري.

وكان برايدي يمني النفس بالتتويج باللقب الثاني مع تامبا باي بيوكانيرز والثامن في مسيرته الاحترافية، بيد أن حلمه تبخر الأحد الماضي عقب الخسارة أمام رامس لوس أنجليس 27-30.