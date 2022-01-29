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انتقال فلاهوفيتش إلى يوفنتوس.. ثالث أغلى صفقة شتوية

تاريخ النشر: 29/01/2022 - 10:16

انتقال فلاهوفيتش إلى يوفنتوس.. ثالث أغلى صفقة شتوية
الصربي دوشان فلاهوفيتش
عرب ٤٨

انتقل نجم فيورنتينا، الصربي دوشان فلاهوفيتش، إلى صفوف يوفنتوس في خطوة تعتبر للأمام في مسيرته الشخصية.

ووقع فلاهوفيتش على عقد لمدة 5 سنوات ونصف، حيث سيجني راتبا سنويا من يوفنتوس يقدر بـ7 ملايين يورو.

وحسب ما نقله موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن فلاهوفيتش أصبح ثالث أغلى صفقة شتوية على مدار التاريخ، بانتقاله إلى اليوفي مقابل 80 مليون يورو.

ويأتي صاحب الـ22 عاما خلف الثنائي، البرازيلي فيليب كوتينيو، والهولندي فيرجيل فان دايك.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة في كانون الثاني/يناير 2018، مقابل 135 مليون يورو حصل عليها ليفربول، الذي تعاقد في الوقت ذاته مع ثاني أغلى صفقة شتوية، بضم فان دايك نظير 84.6 مليون يورو.

وتفوقت صفقة فلاهوفيتش على انتقال الإسباني إيميريك لابورت من أتلتيك بيلباو إلى مانشستر سيتي مقابل 65 مليون يورو، ليتراجع الأخير للمركز الرابع في قائمة أغلى صفقات الشتاء.

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#دوشان فلاهوفيتش
#يوفنتوس
#فيورنتينا

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