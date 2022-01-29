برشلونة يفاوض آرسنال لضم أوباميانغ

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يجري مفاوضات مع آرسنال الإنجليزي للتعاقد مع الجابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا للتقارير فإن برشلونة غيّر وجهته في الميركاتو من ألفارو موراتا إلى أوباميانغ.

وحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة وصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع آرسنال وأوباميانغ، حول شروط الإعارة خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوباميانغ سيصل ملعب "كامب نو" على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم فقط.

وأوضحت أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، عمل على إبرام اتفاق سريع مع الصفقات المستهدفة، بسبب نفاد الوقت في الميركاتو الشتوي، لحين حل أزمة خفض فاتورة الرواتب داخل الفريق.

ولعب أوباميانغ بقميص آرسنال 14 مباراة في البريميرليغ هذا الموسم، منها 12 مباراة كأساسي وسجل 4 أهداف.