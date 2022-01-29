بوغبا يضع شرطا للبقاء مع مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي، بول بوغبا، قد يحسم مصيره بالبقاء في صفوف فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن بوغبا يشترط استمرار رالف رانجنيك، على رأس الجهاز الفني للفريق الموسم المقبل، من أجل التجديد.

وأضافت: "أبدى بوغبا إعجابه الشديد بمدرب الشياطين الحمر من خلال المحادثات التي جرت بينهما، وبات مستعدًا لتغيير رغبته في الرحيل بالمجان الصيف المقبل".

ولم يشارك بوغبا في أي مباراة تحت قيادة رانجنيك، بسبب الإصابة التي عاني منها خلال فترة التوقف الدولي، في شهر شرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رؤية المدرب للمستقبل، والجزء الذي يمكن أن يلعبه بوغبا في مشروع مانشستر يونايتد، يعجب كثيرًا النجم الفرنسي.

وفشل جوزيه مورينيو وأولي جونار سولسكاير، المدربان السابقان لليونايتد، في إخراج أفضل ما لدى بوغبا، إلا أن رانجنيك أقنع النجم الفرنسي بقدرته على بناء فريق جديد لليونايتد من حوله.

كما يرى رانجنيك أن بوغبا قادر على لعب دور مهم وراء الكواليس، في ظل تمتعه بشعبية كبيرة بين زملائه.

ويستعد بوغبا للعودة إلى مانشستر يونايتد يوم 8 شباط/فبراير المقبل في مواجهة بيرنلي، ويركز في الوقت الراهن على العودة للمشاركة في المباريات.

وارتبط اسم بوغبا بأندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، من أجل الانتقال إلى أحدها مجانا الصيف الماضي، لكن يبدو أن مشروع رانجنيك قد يغير من خططه.