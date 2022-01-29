تونس تودع المنافسة على كأس أمم أفريقيا

ودّع منتخب تونس المنافسة على كأس أمم أفريقيا بعد خسارته أمام منتخب بوركينا فاسو بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الدور ربع النهائي من البطولة.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح بوركينا فاسو، اللاعب دانغو واتارا.

وسيلاقي بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة السنغال وغينيا يوم 2 شباط/فبراير القادم.

مجريات المباراة:

شهدت المباراة بداية قوية من جانب منتخب بوركينا فاسو، الذي ضغط على دفاعات تونس بحثا عن التسجيل.

وفي الدقيقة السادسة، شن وهبي الخزري أول هجمات تونس ومهد كرة نحو يوسف المساكني الذي اصطدم بالحارس هيرفي كوفي ما جعل الحكم البوتسواني جواشو بوندو، يعلن عن مخالفة لصالح الأخير.

ونفذ ادموند تابسوبا وفي الدقيقة 16، ركلة حرة كاد منها آداما جويرا، أن يسجل هدف افتتاح النتيجة، لكن الحارس البشير بن سعيد كان في المكان المناسب.

وفي الدقيقة 24 كاد سيريل بايالا أن يفتتح النتيجة لولا تألق الحارس البشير بن سعيد، الذي أخرج الكرة إلى الضربة الركنية.

وتقدم منتخب تونس بحثا عن مباغتة البوركينيين، وفي الدقيقة 27 كاد أن يفتتح منتخب تونس النتيجة من ركلة حرة مباشرة نفذها وهبي الخزري، لكن الحارس البوركيني أنقذ الموقف في آخر لحظة وحول الكرة إلى الركلة الركنية.

وفي الدقيقة 34 نفذ وهبي الخزري ركنية، شكلت خطورة على الدفاع البوركيني، كاد أن يستغلها عيسى العيدوني لكن كرته أخطأت المرمى.

وبينما كان الفريقان يستعدان لنهاية الشوط، استغل منتخب بوركينا فاسو كرة ضائعة في وسط الميدان استغلها دانجو واتارا حيث تخطى الحدادي وديلان برون ليغالط الحارس بن سعيد ويسكن الكرة في الشباك.

بعد فترة الاستراحة أقحم المدير الفني لمنتخب تونس منذر الكبير كل من علي معلول مكان أسامة الحدادي ونعيم السليتي مكان أنيس بن سليمان.

وكاد منتخب بوركينا فاسو، أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 50، بعد أن انفرد بايلا بالحارس بن سعيد الذي تصدى للكرة في النهاية.

ولعب نعيم السليتي كرة ذكية في اتجاه وهبي الخزري الذي صوب بقوة في الدقيقة 57، لكن كرته مرت بجانب مرمى الحارس البوركيني هيرفي كوفي.

وأنقذ بلال العيفة منتخب تونس من الهدف الثاني، عندما ارتمى على الكرة قبل ان تصل للاعب جبريل واتارا الذي كان أمام شباك شبه خالية في الدقيقة 65.

وكاد منتخب تونس أن يعدل النتيجة في الدقيقة 67، عندما نفذ على معلول ركلة حرة مباشرة تألق أمامها الحارس كوفي الذي أخرج الكرة إلى الركنية.

وفي الدقيقة 77 أتيحت لوهبي الخزري فرصة للتعديل لكن المدافع سومايلا واتارا تدخل بقوة وعرقله بعد إبعاد الكرة، ليلجأ الحكم البوتسواني إلى الفار لكنه، أعلن أنه لا وجود لركلة جزاء.

كما لجا الحكم بوندو في الدقيقة 82 من جديد للفار ليشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب البوركيني وصاحب الهدف دانجو واتارا، بعد تعمده ضرب علي معلول على وجهه بمرفق اليد.

وفي الدقائق الأخيرة، حاول منتخب تونس إدراك التعادل رغم النقص العددي في صفوف منتخب بوركينا فاسو الذي عرف كيف يحافظ على الأسبقية ويضمن مكانا في المربع الذهبي.