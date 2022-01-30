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إيقاف غرينوود عن اللعب بعد تورطه مع صديقته!

تاريخ النشر: 30/01/2022 - 19:27

إيقاف غرينوود عن اللعب بعد تورطه مع صديقته!
غرينوود (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إيقاف لاعبه، مايسون غرينوود، حتى إشعار آخر وذلك بعد ادعاء صديقته بتعرضها للاعتداء على يده.

وجاء في بيان لليونايتد "لن يعاود مايسون غرينوود التمارين أو خوض المباريات حتى إشعار آخر".

وسبق أن أصدر "الشياطين الحمر" بيانا في وقت سابق اليوم أيضا عقب تأكيد الشرطة أنها تجري تحقيقات في اتهام غرينوود، 20 عامًا، باستخدام العنف تجاه امرأة.

وجاء في بيان يونايتد الأول "نحن على علم بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق. مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع".

ونشرت امرأة في وقت سابق اليوم مقاطع فيديو وصورا وتسجيلا صوتيا على حسابها في انستغرام، متهمة اللاعب بالاعتداء العنيف عليها، قبل حذفها.

وقال متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى، نقلا عن وكالة الصحافة البريطانية، إن "شرطة مانشستر الكبرى على علم بالصور ومقاطع الفيديو التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي"؛ مضيفًا "التحقيقات جارية لمعرفة الظروف كاملة".

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#مايسون غرينوود
#مانشستر يونايتد

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