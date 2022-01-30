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نيمار يسابق الزمن للحاق بمواجهة ريال مدريد

تاريخ النشر: 30/01/2022 - 08:54

نيمار يسابق الزمن للحاق بمواجهة ريال مدريد
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، في الطريق الصحيح للحاق بمواجهة ريال مدريد الإسباني المقررة يوم 15 شباط/فبراير القادم في دوري أبطال أوروبا.

وحسب ما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار بدأ تدريبات الجري وفقا للبرنامج الزمني المحدد، وتخلص من آلام إصابته بالتواء في الكاحل التي تعرض لها في مباراة سانت إيتيان، يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأضافت أن المقربين من اللاعب البرازيلي، واثقون أنه سيكون حاضرا ضد ريال مدريد أو سيتواجد في قائمة فريقه للمباراة على أقل تقدير.

وأشارت إلى أن نيمار يؤدي برنامجه العلاجي والتأهيلي بانتظام وجدية وحالة ذهنية ممتازة، لذا هناك تفاؤل بشأن إمكانية لحاقه بمواجهة الفريق المدريدي.

ولفتت "كانت هناك آمال على عودته في مباراة ليل يوم 6 شباط/فبراير المقبل، لكنها باتت مستبعدة، كما يفضل اللاعب البرازيلي عدم الاستعجال أيضا في الظهور أمام رين يوم 11 أو 12 شباط/فبراير المقبل".

وذكرت أيضا أن عامل الوقت لا يعد في صالح نيمار، إلا أن التزامه وحالته الذهنية قد تجعله يتجاوز فترة التأهيل البدني بشكل أسرع من المتوقع.

ويتبقى لسان جيرمان 4 مباريات قبل مواجهة ريال مدريد، حيث يلاقي نيس بعد غدٍ الإثنين في بطولة الكأس ثم ليل 6 شباط/فبراير في الدوري.

وحال تأهل النادي الباريسي في الكأس فسيلعب مباراة أخرى يوم 9 شباط/فبراير إضافة إلى مواجهة رين يوم 11 أو 12 من نفس الشهر.

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#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

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