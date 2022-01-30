يوفنتوس يستهدف خطف هدف برشلونة

أفادت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي يسعى لخطف أحد أهداف برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبدو مهاجم آرسنال، الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ، في طريقه للرحيل عن صفوف آرسنال في الميركاتو الجاري، وذلك بعدما احتدت الخلافات بينه وبين مدربه ميكيل أرتيتا.

ووفقا لصحيفة "أتلتيك" البريطانية، فإن يوفنتوس يستهدف ضم أوباميانغ في الميركاتو الجاري، بعد ضم دوسان فلاهوفيتش، ورغم قرار ألفارو موراتا بالبقاء حتى نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن الإسباني موراتا سيغادر يوفنتوس في كل الأحوال بعد انتهاء إعارته بنهاية هذا الموسم، وبالتالي يسعى النادي الإيطالي للتعاقد مع بديل.

ويرى مسؤولو البيانكونيري أن خيار الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ صاحب الـ32 عامًا يعد الأنسب حاليًا ليوفنتوس، رغم ارتباط اللاعب ببرشلونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فيديريكو تشيروبيني، المدير الرياضي ليوفنتوس، التقى بنظيره في آرسنال إيدو، عبر مؤتمر عن بُعد، لمناقشة إمكانية انتقال ثنائي البيانكونيري آرثر ميلو وديان كولوسيفسكي للجانرز، مقابل الحصول على أوباميانغ.

ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، حتى بشأن آرثر ميلو الذي كان قريبًا من الرحيل إلى آرسنال في الميركاتو الشتوي الجاري.

وختمت الصحيفة، بأن يوفنتوس اقترح على آرسنال استعارة أوباميانغ حتى نهاية الموسم، مع وضع خيار للشراء في الصيف المقبل، إلا أن اللاعب يفضل الانتقال إلى كامب نو.